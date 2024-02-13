За преднамеренный ложный звонок о пожаре грозит административная ответственность.

За преднамеренный ложный звонок о пожаре грозит административная ответственность.

В этом году сотрудники МЧС Омской области выезжали по ложным сообщениям о возгораниях 191 раз. При этом на пожары спасатели отправлялись 299 раз. Таким образом, количество ложных вызовов составило более 60 % от всех сообщений. Все ложные вызовы разделяют на два типа: ошибочный и преднамеренный.

– За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ, все, что способно с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы хоть и являются ложными, но законом не караются. Ведь с огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и дать небольшому возгоранию превратиться в самый настоящий пожар. «Преднамеренный» – это заведомо ложный вызов и предусматривает административную ответственность (статья 19.13 КоАП РФ), – рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Омской области Сергей Москвин.

Административная ответственность также ждет омичей, дети которых сообщают о ложных возгораниях.

В прошлом году количество ложных вызовов составило 55 %. Всего спасатели выезжали на возгорания 5710 раз.