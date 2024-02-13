Мужчина не удержался и упал с крыши. Он получил тяжелые травмы, в том числе внутренних органов.

Мужчина не удержался и упал с крыши. Он получил тяжелые травмы, в том числе внутренних органов.

В больницу Омского района поступил 45-летний житель поселка Магистрального. У него были диагностированы тяжелые травмы, в том числе и внутренних органов.

Врачи сообщили о пациенте полицейским. Стражи порядка выяснили, что мужчина решил почистить снег на крыше своего дома. Однако в какой-то момент он не удержался и упал.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.