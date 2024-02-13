Омск-Информ
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·Общество

Деньги пойдут на бесплатное питание школьников и плату за детский сад.

В Омской области выделили 48 млн рублей на дополнительные меры социальной поддержки семей участников СВО. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, эти деньги направят на бесплатное питание учащихся 5–11 классов, а также освободят родителей от платы детских садов и групп продленного дня в школах.

Кроме того, районы области и Омск получат 1,1 млрд рублей. Средства пойдут на обеспечение горячим питанием школьников 1–4 классов. Еще 15 млн рублей получат муниципалитеты на горячее питание учеников средних и старших классов из малоимущих семей.

·Общество

Деньги пойдут на бесплатное питание школьников и плату за детский сад.

В Омской области выделили 48 млн рублей на дополнительные меры социальной поддержки семей участников СВО. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, эти деньги направят на бесплатное питание учащихся 5–11 классов, а также освободят родителей от платы детских садов и групп продленного дня в школах.

Кроме того, районы области и Омск получат 1,1 млрд рублей. Средства пойдут на обеспечение горячим питанием школьников 1–4 классов. Еще 15 млн рублей получат муниципалитеты на горячее питание учеников средних и старших классов из малоимущих семей.