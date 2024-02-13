Сотрудники МЧС предполагают, что он погиб из-за неосторожного обращения с огнем.

Сотрудники МЧС предполагают, что он погиб из-за неосторожного обращения с огнем.

Минувшей ночью в поселке Октябрьском Тюкалинского района произошел пожар. Сотрудники МЧС приехали на место за восемь минут, но одноэтажный дом уже полностью охватило пламя, а кровля частично обрушилась.

Сообщение о пожаре поступило в 01:21. В 03:03 шестеро спасателей справились с открытым горением. Полностью ликвидировали пожар в 11:00.

Во время разбора завалов в доме обнаружили тело мужчины. Спасатели предполагают, что причиной пожара и гибели сельчанина стало неосторожное обращение с огнем.