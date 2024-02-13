Омск-Информ
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·Политика

Изменения произойдут не 1 апреля, как планировалось ранее, а 16 апреля.
Вчера губернатор Виталий Хоценко подписал указ о переименовании министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. С 16 апреля оно станет министерством внутренней политики.
Как сообщает 12 канал, указ вступает в силу завтра. После переименования, в документы, где упоминается старое название, внесут необходимые правки.
Отметим, что переименовать в регионе собираются и министерство сельского хозяйства и продовольствия. Оно станет министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Отметим также, что с 1 марта министерство экономики Омской области станет министерством экономического развития.
·Политика

Изменения произойдут не 1 апреля, как планировалось ранее, а 16 апреля.
Вчера губернатор Виталий Хоценко подписал указ о переименовании министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. С 16 апреля оно станет министерством внутренней политики.
Как сообщает 12 канал, указ вступает в силу завтра. После переименования, в документы, где упоминается старое название, внесут необходимые правки.
Отметим, что переименовать в регионе собираются и министерство сельского хозяйства и продовольствия. Оно станет министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Отметим также, что с 1 марта министерство экономики Омской области станет министерством экономического развития.