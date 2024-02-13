Омск-Информ
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·Происшествия

Авиапассажир оставил телефон без присмотра, чем воспользовался омич, прихвативший гаджет с собой.
В транспортную полицию обратился 42-летний омич. Он рассказал, что прилетел в Омск, и на площади перед аэропортом у него исчез мобильный телефон. Материальный ущерб он оценил в 20 тыс. рублей.
Оказалось, что гаджет украл 53-летний омич. Он увидел телефон, который находится без присмотра, и положил его в свой карман. 
Теперь на мужчину заведено уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. Омичу грозит до 5 лет лишения свободы.
·Происшествия

Авиапассажир оставил телефон без присмотра, чем воспользовался омич, прихвативший гаджет с собой.
В транспортную полицию обратился 42-летний омич. Он рассказал, что прилетел в Омск, и на площади перед аэропортом у него исчез мобильный телефон. Материальный ущерб он оценил в 20 тыс. рублей.
Оказалось, что гаджет украл 53-летний омич. Он увидел телефон, который находится без присмотра, и положил его в свой карман. 
Теперь на мужчину заведено уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. Омичу грозит до 5 лет лишения свободы.