Авиапассажир оставил телефон без присмотра, чем воспользовался омич, прихвативший гаджет с собой.

Авиапассажир оставил телефон без присмотра, чем воспользовался омич, прихвативший гаджет с собой.

В транспортную полицию обратился 42-летний омич. Он рассказал, что прилетел в Омск, и на площади перед аэропортом у него исчез мобильный телефон. Материальный ущерб он оценил в 20 тыс. рублей.

Оказалось, что гаджет украл 53-летний омич. Он увидел телефон, который находится без присмотра, и положил его в свой карман.

Теперь на мужчину заведено уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. Омичу грозит до 5 лет лишения свободы.