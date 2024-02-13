На все строительно-монтажные работы у компании будет время до конца года.

На все строительно-монтажные работы у компании будет время до конца года.

В Омске определили подрядчика, который займется завершением строительства долгостроя на пересечении Тарской и Яковлева. Аукцион выиграла компания ООО «ЛенСтройКомплект».

– В течение ближайших десяти дней победитель аукциона должен предоставить банковскую гарантию в размере 10 % от стоимости контракта, и только в этом случае с ним будет заключен договор на завершение строительства объекта, – сообщили в региональном министерстве строительства.

Сдать дом в эксплуатацию планируется к концу декабря 2024 года. Финансирование предусмотрено из средств федерального Фонда развития территорий.

Напомним, дом около 20 лет назал начинало строить ООО «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. В доме должно быть 308 квартир, 292 из которых ожидают дольщики.

По данным госзакупок, власти готовы были заплатить подрядчику более 986 млн рублей.