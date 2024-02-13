В январе омские работодатели повысили уровень зарплатных ожиданий. Однако средняя предлагаемая зарплата все-таки отстает от ожиданий омичей.

В январе омские работодатели повысили уровень зарплатных ожиданий. Однако средняя предлагаемая зарплата все-таки отстает от ожиданий омичей.

Стало известно, как изменились зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей в Омской области в январе.

Так, по итогам первого месяца, омские работодатели повысили уровень зарплатных ожидания на 2,7 % – до 48,7 тыс. рублей. Однако, несмотря на это, средняя предлагаемая зарплата в регионе отстает от ожиданий омичей на 1,2 тыс. рублей. Такая же ситуация сложилась и в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Республике Хакасия и Алтайском крае.

Наиболее высокие зарплаты в регионе сейчас предлагают специалистам из сфер добыча сырья – 122 тыс. рублей, сельское хозяйство – 118,4 тыс. рублей, транспорт, логистика, перевозки – 96 тыс. рублей, строительство – 78 тыс. рублей, автомобильный бизнес – 77 тыс. рублей, стратегия, инвестиции, консалтинг – 75 тыс. рублей, рабочий персонал – 74 тыс. рублей, высший и средний менеджмент – 73 тыс. рублей и производство, сервисное обслуживание – 68 тыс. рублей.