Омск-Информ
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·Происшествия

65-летний мужчина не смог снизить скорость и сбил женщину, которая переходила дорогу вне перехода. Теперь водителя ждет суд.

В Омске будут судить 65-летнего местного жителя. Мужчина устроил ДТП, в котором погибла 55-летняя женщина.

Авария произошла в начале ноября прошлого года на проспекте Маркса возле магазина «Голубой огонек». Пенсионер был за рулем автомобиля Hyundai Creta, из-за плохой погоды омич не смог снизить скорость движения. Это и стало причиной трагедии.

– Омичка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара пострадавшую отбросило на другой автомобиль – грузовой фургон. От полученных в результате аварии повреждений женщина скончалась, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину пожилой водитель признал полностью. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

·Происшествия

65-летний мужчина не смог снизить скорость и сбил женщину, которая переходила дорогу вне перехода. Теперь водителя ждет суд.

В Омске будут судить 65-летнего местного жителя. Мужчина устроил ДТП, в котором погибла 55-летняя женщина.

Авария произошла в начале ноября прошлого года на проспекте Маркса возле магазина «Голубой огонек». Пенсионер был за рулем автомобиля Hyundai Creta, из-за плохой погоды омич не смог снизить скорость движения. Это и стало причиной трагедии.

– Омичка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара пострадавшую отбросило на другой автомобиль – грузовой фургон. От полученных в результате аварии повреждений женщина скончалась, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину пожилой водитель признал полностью. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.