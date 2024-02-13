За это горожанка отсудила у перевозчика 600 тыс. рублей.

За это горожанка отсудила у перевозчика 600 тыс. рублей.

Жительница Омска подала иск в суд на на пассажирское предприятие. Причиной стала тяжелая травма, которую женщина получила в автобусе.

Как сообщили в службе судебных приставов, омичка ждала маршрутку на остановке. Когда автобус подъехал, женщина проследовала к нему. Когда она поднималась в салон через заднюю дверь, маршрутка резко отъехала от остановки. Омичка упала на пол автобуса и сломала бедренную кость.

– После случившегося гражданка не может самостоятельно передвигаться, в том числе на ходунках или костылях, по квартире передвигается на инвалидном кресле, – отмечают приставы.

Суд женщина выиграла. Перевозчика обязали выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей. Пассажирское предприятие также решили оштрафовать на 200 тысяч за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

После предупреждения о мерах принудительного воздействия, предприятие выплатило и компенсацию и штраф.