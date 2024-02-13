Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Это стало возможным благодаря перевыполнению плана по покупке жилья и выдачи соответствующих сертификатов.
По итогам прошлого года в Омской области впервые снизилась очередь детей-сирот, ожидающих свое жилье. Это стало возможным благодаря перевыполнению плана по покупке жилья и выдачи соответствующих сертификатов.
По словам губернатора Виталия Хоценко, на приобретение квартир для сирот в прошлом году было выделено более 1,5 млрд рублей. Из них поступления из федерального бюджета составили только 300 млн рублей, остальное было направлено из региональной казны. Глава региона отметил, что в текущем году планируется увеличить количество выделяемых средств на 5 %, сообщает ТАСС.
Также сиротам региона будут выделять жилье в новостройках, которое области передадут застройщики.
·Общество

Это стало возможным благодаря перевыполнению плана по покупке жилья и выдачи соответствующих сертификатов.
По итогам прошлого года в Омской области впервые снизилась очередь детей-сирот, ожидающих свое жилье. Это стало возможным благодаря перевыполнению плана по покупке жилья и выдачи соответствующих сертификатов.
По словам губернатора Виталия Хоценко, на приобретение квартир для сирот в прошлом году было выделено более 1,5 млрд рублей. Из них поступления из федерального бюджета составили только 300 млн рублей, остальное было направлено из региональной казны. Глава региона отметил, что в текущем году планируется увеличить количество выделяемых средств на 5 %, сообщает ТАСС.
Также сиротам региона будут выделять жилье в новостройках, которое области передадут застройщики.