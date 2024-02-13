Омск-Информ
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·Общество

Правда, это касается всего шести детских садов Омска. В них организованы группы круглосуточного пребывания детей.

Стало известно, в каких детских садах Омска организованы группы с круглосуточным пребыванием детей. Всего в городе 6 таких садиков.

Как сообщает «Вечерний Омск», это детский сад № 276 компенсирующего вида, детский сад № 278 компенсирующего вида, детский сад № 304 компенсирующего вида, детский сад № 52 компенсирующего вида, детский сад № 268 «Елочка» компенсирующего вида и детский сад присмотра и оздоровления № 385.

В этих учреждениях родители могут оставить детей на ночь. Но попасть в такие садики могут не все желающие. В них берут тех детей, которым это необходимо по состоянию здоровья.

·Общество

Правда, это касается всего шести детских садов Омска. В них организованы группы круглосуточного пребывания детей.

Стало известно, в каких детских садах Омска организованы группы с круглосуточным пребыванием детей. Всего в городе 6 таких садиков.

Как сообщает «Вечерний Омск», это детский сад № 276 компенсирующего вида, детский сад № 278 компенсирующего вида, детский сад № 304 компенсирующего вида, детский сад № 52 компенсирующего вида, детский сад № 268 «Елочка» компенсирующего вида и детский сад присмотра и оздоровления № 385.

В этих учреждениях родители могут оставить детей на ночь. Но попасть в такие садики могут не все желающие. В них берут тех детей, которым это необходимо по состоянию здоровья.