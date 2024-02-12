Кроме морозов в регионе также ожидаются метели и порывистый ветер.

Кроме морозов в регионе также ожидаются метели и порывистый ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью температура воздуха в Омской области будет колебаться от -19 до -29 градусов. В некоторых районах ожидается изморозь и гололедица. Завтра днем потеплеет до -8...-13 градусов, возможна метель.

В ночь на среду в южной части региона будет -5, в остальных районах ожидается -10...-24 градуса. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Синоптики обещают метель и снежные заносы, а также гололедицу. Днем такая погода сохранится.

В ночь на четверг осадки прекратятся и ветер станет немного слабее, но похолодает сильней. В регионе будет -25...-35 градусов. Днем ожидается -25...-30, лишь местами будет -20.