Теперь 25-летнему парню, которого не в первый раз ловят за рулем нетрезвым, грозит лишение свободы.

Теперь 25-летнему парню, которого не в первый раз ловят за рулем нетрезвым, грозит лишение свободы.

Вчера около 22:00 на улице Лукашевича к экипажу ДПС обратился омич и сообщил о водителе Hyundai Solaris, создающем аварийно-опасную обстановку. Сотрудники Госавтоинспекции отправились на поиски и вскоре обнаружили в потоке автомобилей ту самую иномарку. Они потребовали от водителя остановиться. Мужчина попытался скрыться, но столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

После ДТП полицейские его задержали. Водителем оказался 25-летний парень с явными признаками опьянения. Автоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, отметив, что и так видно, что он пьяный.

Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. За повторное нарушение на него возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Также нарушителя привлекли к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за выезд на встречную полосу движения.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку.