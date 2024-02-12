Когда его настигли, выяснилось, что мясо животного он успел передать сообщникам. Его подельник инспекторам сдался, но сбежал с места задержания.

Когда настигли, выяснилось, что мясо животного он успел передать сообщникам. Его подельник инспекторам сдался, но сбежал с места задержания.

В Называевском районе задержали двоих мужчин, которых заподозрили в незаконной охоте на косуль. Инспектор отдела охотничьего хозяйства обнаружил следы двух снегоходов, а позже – и место разделки туши с остатками шкуры. Сообщив в полицию, он погнался за охотниками и вскоре увидел два снегохода.

– Догнав одного из водителей, инспектор потребовал остановиться. Требование гражданин выполнил, на спине у него находилось гладкоствольное ружье, висящее на шее, без чехла, что является административным нарушением, но сотрудников полиции не дождался и покинул место задержания. Позднее он был задержан сотрудниками полиции в Называевске, и у него были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность к преступлению, – рассказали в Управлении по охране животного мира Омской области.

А вот с водителем второго снегохода получилось «веселее». Он оказался непокорным и требование остановиться не выполнил. Погоня за ним продолжалась около трех часов, и задержали браконьера уже с помощью дополнительно привлеченной группы инспекторов. Однако главную улику – мясо – он успел передать сообщникам.

Инспектор отдела охотничьего хозяйства подал заявление в полицию. Расследование продолжается.