За 2023 год количество аварий увеличилось на 38 %, число погибших также значительно выросло. Увеличилось и число ДТП из-за плохо очищенных дорог.

За 2023 год количество аварий увеличилось на 38 %, число погибших также значительно выросло. Увеличилось и число ДТП из-за плохо очищенных дорог.

В Омске в минувшем 2023 году на 38 % увеличилось количество ДТП. Об этом говорится в отчете прокурора Омска Павла Попова, с которым он сегодня выступит перед депутатами горсовета – членами комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Так, в 2023 году в Омске произошло 1972 ДТП (рост на 38 %). На столько же – 38 % выросло число ДТП, вызванных недостатками улично-дорожной сети. В авариях погибло 52 человека (рост на 23 %), травмировано 2537 человек (рост на 37 %).

– Указанные обстоятельства требуют принятия со стороны органов местного самоуправления мер, направленных на снижение аварийности, во взаимодействии с ГИБДД, – отметили в прокуратуре.

Чем вызван столь резкий всплеск числа ДТП, в надзорном ведомстве не уточняют.