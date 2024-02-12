Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В этом году для помощи предприятиям из регионального бюджета выделят около 50 млн рублей.
Правительство Омской области собирается создать льготные кредиты для стимулирования развития пищевой промышленности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Виталия Хоценко, реализуют идею уже в этом году.
– Сначала заложим небольшую сумму, порядка 50 млн рублей, посмотрим, как пойдет. Если это направление будет востребовано, то будем в последующие годы масштабировать, – сказал Хоценко.
Глава региона отметил, что производство продуктов, в том числе сгущенного молока «Любинское» и плавленого сыра «Омичка», – важнейшие направления для региона. Планируется в Омской области и создание новых предприятий.
·Экономика/Бизнес

В этом году для помощи предприятиям из регионального бюджета выделят около 50 млн рублей.
Правительство Омской области собирается создать льготные кредиты для стимулирования развития пищевой промышленности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Виталия Хоценко, реализуют идею уже в этом году.
– Сначала заложим небольшую сумму, порядка 50 млн рублей, посмотрим, как пойдет. Если это направление будет востребовано, то будем в последующие годы масштабировать, – сказал Хоценко.
Глава региона отметил, что производство продуктов, в том числе сгущенного молока «Любинское» и плавленого сыра «Омичка», – важнейшие направления для региона. Планируется в Омской области и создание новых предприятий.