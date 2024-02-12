Молодой человек стал курьером у мошенников и решил обмануть их. Он забрал деньги у пенсионерки и спрятал их в носок.

Молодой человек стал курьером у мошенников и решил обмануть их. Он забрал деньги у пенсионерки и спрятал их в носок.

Полицейские Русско-Полянского района возбудили уголовное дело на 16-летнего жителя деревни Озерное. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, молодой человек увидел в интернете объявление о подработке курьером. Ему необходимо было приезжать к пенсионерам и забирать у них деньги. Пожилые люди сами отдавали средства, поскольку перед этим им звонили мошенники и сообщали о неких родственниках, которые попали в ДТП. Для помощи близким пенсионеры отдавали свои сбережения.

Первым «заказом» для парня стала бабушка из села Солнечное Русско-Полянского района. Она отдала парню 100 тыс. рублей. Молодому человеку нужно было оставить себе 5 % от этой суммы, а остальное передать «работодателям». Однако он решил оставить все деньги себе. Половину суммы он перевел 18-летнему другу, остальное засунул себе в носок.

Полицейские задержали курьера и его товарища, которому он перевел деньги. Часть средств уже вернули пенсионерке. Расследование продолжается.