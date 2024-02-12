Крупную сумму мужчина получил в виде коммерческого подкупа. Теперь ему придется заплатить такой же штраф и отдать полученное.

Крупную сумму мужчина получил в виде коммерческого подкупа. Теперь ему придется заплатить такой же штраф и отдать полученное.

Кировский районный суд рассмотрел уголовное дело бывшего инженера отдела технической эксплуатации, работавшего в одном из популярных омских торговых центров. За три с лишним года (май 2016 – сентябрь 2019 гг.), выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, он получил от руководителя одной из организаций-подрядчиков коммерческий подкуп в сумме, близкой к 4 млн рублей. За столь солидное вознаграждение он содействовал заключению договоров подряда на выполнение работ в торговом центре.

Сам мужчина не признавал вину в преступлении, однако суд, учтя доказательства, признал его виновным в получении коммерческого подкупа.

– Ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 4 000 000 рублей. Кроме того, постановлено конфисковать у него в доход государства сумму коммерческого подкупа, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

В законную силу приговор не вступил.