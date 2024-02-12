Омск-Информ
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·Общество

Эту должность занял полковник Иван Мироненко, ранее руководивший отделом полиции № 3.
В омском отделе полиции № 8, который находится в Советском округе, сменился начальник. Место полковника Антона Умрихина занял полковник Иван Мироненко.
– Генерал-майор полиции Вячеслав Крючков поблагодарил за многолетнюю добросовестную службу полковника полиции в отставке Антона Умрихина, занимавшего должность начальника отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску, – сообщили в пресс-службе полиции.
Ранее нового руководителя назначили в полицию Большереченского района. И.о начальника стал майор полиции Валерий Соломенников.
·Общество

Эту должность занял полковник Иван Мироненко, ранее руководивший отделом полиции № 3.
В омском отделе полиции № 8, который находится в Советском округе, сменился начальник. Место полковника Антона Умрихина занял полковник Иван Мироненко.
– Генерал-майор полиции Вячеслав Крючков поблагодарил за многолетнюю добросовестную службу полковника полиции в отставке Антона Умрихина, занимавшего должность начальника отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску, – сообщили в пресс-службе полиции.
Ранее нового руководителя назначили в полицию Большереченского района. И.о начальника стал майор полиции Валерий Соломенников.