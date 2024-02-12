Мужчина долго работал на речном транспорте и из-за вредных факторов получил профессиональные заболевания. За дело взялась прокуратура.
С иском в суд обратилась омская транспортная прокуратура. Ведомство проверило, как исполняется трудовое законодательство двумя омскими предприятиями сферы речного транспорта, и постановило взыскать в пользу бывшего работника компенсацию морального вреда.
– Установлено, что у заявителя в результате длительной работы на предприятиях речного транспорта в условиях воздействия вредных веществ и производственных факторов диагностированы профессиональные заболевания и утрата трудоспособности в размере 10 %, – сообщили в Омской транспортной прокуратуре.
По закону экс-работодатели обязаны были выплатить компенсацию, однако не сделали этого. Поэтому надзорное ведомство обратилось в суд. Рассмотрев иск прокурора, суд постановил выплатить мужчине компенсацию морального вреда в 350 тыс. рублей.
Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.