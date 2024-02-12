Пара распивала спиртные напитки, и в какой-то момент у них произошел конфликт, который закончился трагедией.

Пара распивала спиртные напитки, и в какой-то момент у них произошел конфликт, который закончился трагедией.

Вчера, 11 февраля, в СНТ «Авангард» произошло убийство 29-летней омички. Тело обнаружили врачи скорой помощи, когда приехали по вызову. На нем были телесные повреждения.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, девушку убил ее 33-летний сожитель. Пара совместно распивала увеселительные напитки, а после у них произошел конфликт, который привел к трагедии. Мужчина начал избивать свою возлюбленную по голове. От сильных ударов она скончалась на месте. Убийца сам вызвал скорую, но было уже поздно.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ранее мужчина уже был судим. Сейчас его задержали и заключили под стражу.