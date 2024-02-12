У женщины накопилась солидная задолженность выплат на двух дочерей и сына. Это довело ее до уголовного дела.

У женщины накопилась солидная задолженность выплат на двух дочерей и сына. Это довело ее до уголовного дела.

Суд обязал 45-летнюю омичку регулярно платить алименты на своих троих детей – сына и двух дочерей. Опеку над ними взяла теща родного брата должницы. Сама мать родительские права не исполняла и образ жизни вела антисоциальный. Из-за этого, к примеру, сын получил сотрясение мозга. Ребенок на тот момент был еще новорожденным.

Но даже несмотря на судебное решение, женщина не спешила платить алименты и всячески избегала встречи с судебными приставами. За это ее не раз привлекали к административной ответственности, а позднее дело дошло уже до уголовной. На пять месяцев алиментщица лишилась свободы. К моменту освобождения ее долг составил 1,4 млн рублей.

– Выйдя из исправительной колонии, женщина пересмотрела свое отношение к родительским обязанностям, начав предпринимать необходимые меры для изменения своего образа жизни, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Женщина устроилась на работу и даже приступила к обязательным работам, которые ей назначались еще в качестве административного наказания. Также она оформила дарственную на свой частный дом в пользу детей – это полностью компенсировало долг.