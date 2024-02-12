Самым прибыльным месяцем оказался декабрь. При этом в декабре 2022 года месячный оборот составил 1,9 млрд рублей.

Самым прибыльным месяцем оказался декабрь. При этом в декабре 2022 года месячный оборот составил 1,9 млрд рублей.

За год оборот общественного питания в Омской области составил более 28 млрд рублей. Сюда входит прибыль ресторанов, кафе, баров и других заведений, связанных с питанием.

Самым прибыльным месяцем оказался декабрь. В последний месяц года выручка предприятий региона составила 2,6 млрд рублей. При этом в декабре 2022 года месячный оборот составил 1,9 млрд рублей.

До этого самым прибыльным был октябрь – выручка равнялась 2,5 млрд рублей.