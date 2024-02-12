Мужчина собирался распространять запрещенные вещества в Омске и области и уже сделал несколько закладок. Его вовремя задержала полиция.

Мужчина собирался распространять запрещенные вещества в Омске и области и уже сделал несколько закладок. Его вовремя задержала полиция.

Омский областной суд вынес приговор мужчине, распространявшему наркотики. 36-летний житель Калачинска купил около 2 кг метамфетамина (первитина) и собирался продавать запрещенное вещество на территории Омска и области.

– Он сделал несколько закладок с данным наркотическим веществом и зафиксировал географические координаты для информирования потенциального покупателя. Довести преступные действия ему до конца не удалось, ввиду задержания сотрудниками полиции, – сообщает прокуратура Омской области.

Суд первой инстанции назначил наркодилеру 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила судебный акт без изменения, он вступил в законную силу.