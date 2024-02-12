Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. С конца декабря их выполнили на 60 %. Это опережает график работ.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. С конца декабря их выполнили на 60 %. Это опережает график работ.

В Омске продолжают капитально ремонтировать казачью кадетскую школу-интернат имени Д. Т. Язова. Как рассказал министр образования Иван Кротт, ремонт на объекте начали с конца декабря, и подрядчик уже выполнил демонтажные работы на 60 %.

– Осмотрел и учебный, и спальный корпуса. Здесь уже с конца декабря подрядная организация вышла на объект. Идет демонтаж: вскрыли потолки и пол, продолжается отбивка стен. Демонтажные работы выполнены на 60 %, это хороший опережающий график темп работы, – отметил Кротт.

Сейчас школу ремонтируют 42 человека. Планируется, что за два года в образовательном учреждении обновят кровлю, потолки, пол, окна, двери, лестницы, крыльцо и фасад, а также проведут электромонтажные, штукатурные, облицовочные и малярные работы.