У владельца заведения есть собственные охотничьи угодья, поэтому мясо и добывается, и попадает в кондитерские изделия абсолютно законно.
Кондитерская «Эклер», открытая после ремонта на прошлой неделе, рассказала, откуда в продаваемых ею эклерах взялось мясо косули.
– У владельца «Эклер» есть собственные охотугодья и имеются все необходимые лицензии. Также есть разрешение на реализацию этого мяса от Роспотребнадзора. Это чистое, диетическое мясо, отличное от того, что выращивается в промышленных целях, без антибиотиков и гормонов. Кроме того, это очень вкусный деликатес. Да, в нашей памяти еще свежи новости о нашествии косуль в Омске, но мясо в наших эклерах добыто с полным соблюдением законодательства, – цитирует заявление кондитерской телеграм-канал omsk_putevoditel.
У ряда подписчиков такой пункт меню вызвал недоумения. Многие наверняка вспомнили недавнее нашествие косуль в Омск из-за слишком теплой осени и введенный из-за этого режим ЧС. А кому-то, возможно, показалось, что в продуктах использовано мясо этих животных, пострадавших по разным причинам.