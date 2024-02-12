Омск-Информ
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·Происшествия

Девушка разместила объявление о поиске съемного жилья в интернете. Спустя время ей написал неизвестный.
В полицию Тевризского района обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что потеряла деньги, пытаясь арендовать квартиру.
Оказалось, что девушка разместила объявление о поиске съемного жилья в интернете. Спустя время ей написал неизвестный, который предложил арендовать его квартиру. Девушка согласилась, но собственник жилья потребовал перевести ему сумму за один месяц проживания.
Пострадавшая перевела 17 тыс. рублей на указанный счет, но с тех пор арендодатель перестал выходить на связь. Полицейские расследуют обстоятельства дела.
1208
·Происшествия

Девушка разместила объявление о поиске съемного жилья в интернете. Спустя время ей написал неизвестный.
В полицию Тевризского района обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что потеряла деньги, пытаясь арендовать квартиру.
Оказалось, что девушка разместила объявление о поиске съемного жилья в интернете. Спустя время ей написал неизвестный, который предложил арендовать его квартиру. Девушка согласилась, но собственник жилья потребовал перевести ему сумму за один месяц проживания.
Пострадавшая перевела 17 тыс. рублей на указанный счет, но с тех пор арендодатель перестал выходить на связь. Полицейские расследуют обстоятельства дела.
1208