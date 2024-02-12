Мужчина сел в кресло и начал курить электронную сигарету. На замечания бортпроводников он не реагировал.

Мужчина сел в кресло и начал курить электронную сигарету. На замечания бортпроводников он не реагировал.

Во время посадки в самолет пассажир рейса Омск – Сургут начал вести себя неадекватно. 47-летний мужчина сел в кресло и начал курить электронную сигарету. На замечания бортпроводников он не реагировал, при этом выражался нецензурной бранью и вел себя агрессивно.

На помощь экипажу пришли сотрудники омской транспортной полиции. Они сняли мужчину с рейса, и самолет полетел в Сургут без него.

Теперь на нарушителя заведены административные дела за «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и «Мелкое хулиганство».