За год в Омске цена посуточной аренды квартир упала на 7 %. В среднем она составляет 1,97 тыс. рублей.

За год в Омске цена посуточной аренды квартир упала на 7 %. В среднем она составляет 1,97 тыс. рублей.

Омск оказался единственным городом-миллионником, в котором снизилась цена краткосрочной аренды жилья. Так, согласно информации «Суточно.ру», в Омске за год цена посуточной аренды квартир упала на 7 % и составила в среднем 1,97 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

Больше всего стоимость такой аренды выросла в Уфе - на 37 %, на втором месте идет Самара с ростом цен на 29 %, на третьем - Москва, где аренда поднялась на 24 %.

При этом эксперты отмечают рост количества объявлений о краткосрочной аренде. За год их число увеличилось на 57 % по всей стране.