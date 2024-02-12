«Ястребы» побили клубный рекорд по голам в регулярном чемпионате. Предыдущий рекорд игроки омской команды устанавливали в прошлом сезоне.

«Ястребы» побили клубный рекорд по голам в регулярном чемпионате. Предыдущий рекорд игроки омской команды устанавливали в прошлом сезоне.

Омский «Авангард» побил клубный рекорд по голам в регулярном чемпионате. В последнем матче «ястребов», который они проводили с «Сибирью», Владимир Ткачев забросил 189-ю шайбу.

Предыдущий рекорд игроки омской команды устанавливали в прошлом сезоне - тогда они смогли забросить 188 раз.

Отметим, «ястребы» находятся на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции. Первое место занимает «Металлург». Ближайшие два матча «Авангард» проведет на выезде. 13 февраля он сразится в Уфе с «Салаватом Юлаевым» и 15 февраля в Екатеринбурге с «Автомобилистом».