Главный тренер «Авангарда» поддержал вратаря Илью Проскурякова, пропустившего курьезный гол, и рассказал о травмированных игроках.
На пресс-конференции после победной игры с «Сибирью» главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поддержал вратаря Илью Проскурякова, который пропустил курьезный гол на первых минутах.
– Все видели, каким было начало. Этот неожиданный гол. Рад, что наш вратарь после этого хорошо отыграл. Непростая была у него ситуация. После таких голов надо собираться, не раскисать, двигаться к своей цели, что ребята и сделали. Проскурякова выбрали на игру, потому что Илья на протяжении всех своих матчей помогал команде побеждать, очень прилично играл, и у него очень хороший показатель. Я считаю, что в прошлой игре какой-то его вины в первых трех пропущенных голах нет. Мы решили дать нашему вратарю возможность реабилитироваться, что он сегодня и сделал. Когда он пропустил первый гол, был вопрос о том, как он с этим справится. И он справился. Тогда даже не возникла мысль, что зря его поставили, – рассказывает Кравец.
Также главный тренер «Авангарда» сообщил, что у Семена Чистякова и Ивана Телегина, пропускавших сегодняшний матч, легкие травмы.
– Я думаю, что скоро они поправятся, – завил Михаил Кравец.
Зато сегодня на лед после травм вышли Богдан Киселевич и Роман Абросимов, которые, по словам тренера, полностью восстановились.