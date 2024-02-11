Омск-Информ
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·Происшествия

ДТП произошло рядом с «Лентой» на Московке. Сбитый мужчина, двигавшийся по краю проезжей части, получил множественные травмы.

Сегодня стало известно о ДТП, которое произошло вчера рядом с гипермаркетом «Лента» на Сибирском проспекте.

В десятом часу утра 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Рено Дастер» сбила мужчину, который ехал на инвалидной коляске по краю проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 61-летний мужчина получил множественные травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

·Происшествия

ДТП произошло рядом с «Лентой» на Московке. Сбитый мужчина, двигавшийся по краю проезжей части, получил множественные травмы.

Сегодня стало известно о ДТП, которое произошло вчера рядом с гипермаркетом «Лента» на Сибирском проспекте.

В десятом часу утра 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Рено Дастер» сбила мужчину, который ехал на инвалидной коляске по краю проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 61-летний мужчина получил множественные травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.