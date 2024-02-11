Омск-Информ
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·Происшествия

Аварию спровоцировала другая женщина, которая решила развернуть свою иномарку и врезалась в другую машину.

Вчера около 8 часов вечера в Омске на улице Ленина произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 34-летняя женщина, управлявшая «фольксвагеном», ехала по улице Ленина и в районе гостиницы Ibis решила развернуться и столкнулась с «Ладой-Грантой» под управлением 46-летнего водителя.

В ДТП пострадали пассажиры «Лады», 44-летняя женщина и 9-летний мальчик. Они обратились за медицинской помощью.

·Происшествия

Аварию спровоцировала другая женщина, которая решила развернуть свою иномарку и врезалась в другую машину.

Вчера около 8 часов вечера в Омске на улице Ленина произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 34-летняя женщина, управлявшая «фольксвагеном», ехала по улице Ленина и в районе гостиницы Ibis решила развернуться и столкнулась с «Ладой-Грантой» под управлением 46-летнего водителя.

В ДТП пострадали пассажиры «Лады», 44-летняя женщина и 9-летний мальчик. Они обратились за медицинской помощью.