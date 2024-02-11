С начала года в Омской области 15 жителей Омской области погибли на пожарах. В МЧС назвали главные причины трагедий.

С начала года в Омской области 15 жителей Омской области погибли на пожарах. В МЧС назвали главные причины трагедий.

С начала года в Омской области произошло свыше 280 пожаров, которые унесли жизни 15 человек. Как сообщил главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков, 14 из 15 трагедий произошли в жилье.

- Что касается основных причин пожаров, где погибли люди, то возгорания в результате неосторожности при курении унесли жизни пяти человек, четыре человека погибли на пожарах, случившихся в результате неправильного устройства и эксплуатации электрооборудования и электросетей. Аналогичное число гибели омичей на пожарах из-за печного отопления, - сообщил Новиков.

Эти причины пожаров уже давно остаются самыми распространенными. Как отмечают пожарные, возгорания можно предотвратить. Омичи элементарно должны тушить окурки и спички, но не всегда это делают. Чтобы избежать пожара по причине электробытовых приборов и электросетей, необходимо проверять состояние электропроводки в своем жилье, не использовать неисправные и самодельные электроприборы, не включать много электроносителей в сеть, перегружая ее, а также всегда выключать из розетки технику.

В жилье с печным отоплением рекомендую топить печь несколько раз в день, не допуская ее перекала. Дымоход должен быть без трещин и побелен, как и сама печь, а перед печкой нужно разместить предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров.

Также омичам рекомендуют иметь дома огнетушитель и пожарный извещатель.