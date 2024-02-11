Систему оповещения, о которой говорилось еще в прошлом году, введут в эксплуатацию и будут поддерживать в постоянной готовности.

Систему оповещения, о которой говорилось еще в прошлом году, введут в эксплуатацию и будут поддерживать в постоянной готовности.

На сайте мэрии Омска появился проект постановления городской администрации «О вводе в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Омска». Сокращенно эта система называется МАСЦО.

Еще прошлым летом говорилось о создании такой системы, которая будет оповещать омичей об угрозе чрезвычайной ситуации или об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также вследствие этих конфликтов. Тогда же стало известно, что на эти цели будет выделено более 250 млн рублей.

Сейчас систему собираются ввести в эксплуатацию. Мэр Сергей Шелест поручил департаменту общественной безопасности поддерживать МАСЦО в постоянной готовности к эксплуатации. Контроль за исполнением постановления градоначальник оставил за собой.