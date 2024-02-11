Молодой житель Исилькульского района хотел получить интимные услуги и внес предоплату. Но вместо проститутки ему пришлось общаться с полицейскими.

Молодой житель Исилькульского района хотел получить интимные услуги и внес предоплату. Но вместо проститутки ему пришлось общаться с полицейскими.

Мошенники ловко развели 28-летнего жителя Исилькульского района, который захотел любви за деньги. Молодой человек решил развлечься с проституткой, нашел соответствующее объявление в интернете и внес предоплату. Но оказалось, что деньги он отдал аферистам.

Когда парень понял, что секса ему не видать, то решил обратиться в полицию. Он рассказал, что потерял более 14,5 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Всего за сутки в Омской области зарегистрировано 13 дистанционных преступлений.