По итогам жеребьевки весенней части Первенства России среди команд второй лиги стал известен ближайший соперник «Иртыша».

По итогам жеребьевки весенней части Первенства России среди команд второй лиги стал известен ближайший соперник «Иртыша».

Накануне прошла жеребьевка весенней части Первенства России по футболу среди команд второй лиги.

Напомним, что омский «Иртыш» по итогам осенней части вылетел из группы «Золото» в дивизион «Серебро». Там будут играть 10 команд.

Согласно предварительному расписанию, матч первого тура «Иртыш» проведет дома. 2 марта и примет курский «Авангард», сообщили в пресс-службе омского клуба. Окончательно расписание турнира будет утверждено после 14 февраля.

Сейчас «Иртыш», президентом которого недавно стал Дмитрий Сычев, провел в Турции матч против команды «Композит» из Павловского Посада. «Иртыш» победил в этом матче со счетом 3:0.