Омск-Информ
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·Спорт

Фирменный мерч «ястребов» побывал на вершине самого высокого вулкана Африки. Его донес один из болельщиков хоккейного клуба.

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» поведали о креативном флешмобе. Один из болельщиков команды поднялся вместе с шарфом «ястребов» на вершину Килиманджаро. Это самый высокий вулкан Африки высотой 5895 метров.

– Наши болельщики лучшие везде и всюду! Например, покоряют Килиманджаро – высочайший стратовулкан Африки. Гордимся! – сообщается в официальном телеграм-канале «Авангарда».  

А уже завтра команда встретится дома с новосибирской «Сибирью».

·Спорт

Фирменный мерч «ястребов» побывал на вершине самого высокого вулкана Африки. Его донес один из болельщиков хоккейного клуба.

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» поведали о креативном флешмобе. Один из болельщиков команды поднялся вместе с шарфом «ястребов» на вершину Килиманджаро. Это самый высокий вулкан Африки высотой 5895 метров.

– Наши болельщики лучшие везде и всюду! Например, покоряют Килиманджаро – высочайший стратовулкан Африки. Гордимся! – сообщается в официальном телеграм-канале «Авангарда».  

А уже завтра команда встретится дома с новосибирской «Сибирью».