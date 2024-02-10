Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник появился на выставке в Москве в тематической футболке.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник появился на выставке в Москве в тематической футболке.

Сегодня, 10 февраля, на выставке «Россия» в Москве прошел «Форум национальных достижений: молодежная политика». Представители регионов познакомили гостей с результатами работы с молодежью в области науки и образования, волонтерства и карьеры, привлечения в сферу искусства и туризма.

Делегацию Омской области представляли губернатор Виталий Хоценко и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник. Они не скрывали амбициозных планов по продвижению Омска в качестве молодежной столицы России на 2025 год.

Министр спорта Иван Колесник надел футболку «Омск – молодежная столица России». Соответствующая надпись появилась на стенде региона. Губернатор Виталий Хоценко рассказал о молодежной политике и ремонте ДК «Химик». По его словам, в этом году запланировано провести в нашем регионе масштабный фестиваль стенографии. Несколько десятков ярких муралов появятся в Омске и районах области.

– Мы поставили перед собой цель – стать центром молодежной жизни Сибири, и уверенно будем к ней идти. Чтобы молодые, творческие и перспективные люди приезжали к нам из соседних регионов учиться, работать, создавать семьи, жить! – высказался Виталий Хоценко.

В 2024 году молодежными столицами стали Москва и Владивосток.