Омск-Информ
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·Общество

Заведение общепита предлагает отведать новое экзотическое блюдо. Это уже второе кафе, которое готовит мясо косулей. 

Еще одно заведение в Омске добавило в меню блюдо из косули. Открывшаяся сегодня после ремонта кондитерская «Эклер» предлагает отведать эклеры с мясом копченой косули, сообщает телеграмм-канал «Путеводитель Омск». .  

В декабре прошлого года блюда из этого животного появились в меню кофейни «Сантино». Гостям предлагают три блюда из косули: пельмени, сэндвичи и рости.

При этом нынешней зимой был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной активности косуль, которые стали появляться даже в центре города. Причины массового выхода животных к людям до конца не изучены.

·Общество

Заведение общепита предлагает отведать новое экзотическое блюдо. Это уже второе кафе, которое готовит мясо косулей. 

Еще одно заведение в Омске добавило в меню блюдо из косули. Открывшаяся сегодня после ремонта кондитерская «Эклер» предлагает отведать эклеры с мясом копченой косули, сообщает телеграмм-канал «Путеводитель Омск». .  

В декабре прошлого года блюда из этого животного появились в меню кофейни «Сантино». Гостям предлагают три блюда из косули: пельмени, сэндвичи и рости.

При этом нынешней зимой был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной активности косуль, которые стали появляться даже в центре города. Причины массового выхода животных к людям до конца не изучены.