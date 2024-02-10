Заведение общепита предлагает отведать новое экзотическое блюдо. Это уже второе кафе, которое готовит мясо косулей.

Заведение общепита предлагает отведать новое экзотическое блюдо. Это уже второе кафе, которое готовит мясо косулей.

Еще одно заведение в Омске добавило в меню блюдо из косули. Открывшаяся сегодня после ремонта кондитерская «Эклер» предлагает отведать эклеры с мясом копченой косули, сообщает телеграмм-канал «Путеводитель Омск». .

В декабре прошлого года блюда из этого животного появились в меню кофейни «Сантино». Гостям предлагают три блюда из косули: пельмени, сэндвичи и рости.

При этом нынешней зимой был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной активности косуль, которые стали появляться даже в центре города. Причины массового выхода животных к людям до конца не изучены.