Глава города Евгения Уваркина побывала на «Омскводоканале» и с удовольствием пофотографировалась в «Омской крепости».
Мэр Липецка Евгения Уваркина посетила Омск с рабочим визитом. Основным пунктом стало посещение «Омскводоканала».
– «Омскводоканал» является одним из флагманов отрасли, поэтому решили приехать именно сюда. Могу сказать, что омские наработки применимы в наших условиях, они экономически обоснованы и дают хорошие результаты – мы, определенно, воспользуемся полученным опытом, – заявила Уваркина.
Мэр Омска Сергей Шелест, ранее работавший руководителем этого предприятия, ответил коллеге со знанием дела. Компания реализовала новые технологии, например, по сжиганию иловых остатков.
– У нас действительно разработана и внедрена уникальная технология по каталитическому сжиганию иловых осадков. Проект был реализован с нуля совместно с Институтом катализа СО РАН и за время эксплуатации доказал свою эффективность, – отметил Шелест.
Стороны обсудили такие животрепещущие вопросы, как уборка снега, работа транспорта и реализация нацпроекта, договорившись обмениваться опытом. В финале визита Евгения Уваркина наведалась в «Омскую крепость», где сфотографировалась с коллегой возле памятника Петру I.