Омск-Информ
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·Политика

Такое обещание губернатор Омской области дал на Всероссийском форуме многодетных семей.

Сегодня в Омске открылся II Всероссийский форум многодетных семей, который собрал представителей из 15 регионов страны. В ходе мероприятия более 600 участников обсудили вопросы совершенствования системы продвижения традиционных семейных ценностей, духовно-нравственной защиты детей.

Губернатор Виталий Хоценко во вступительном слове анонсировал новые меры для поддержки таких семей.

– Президент подписал важный указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи и закрепляет определенные льготы. Кроме того, и мы со своей стороны за счет средств регионального бюджета в этом году предусмотрим дополнительные меры поддержки семей, в том числе многодетных, – сказал Хоценко.

При этом никакой конкретики по помощи семьям не прозвучало. 

·Политика

Такое обещание губернатор Омской области дал на Всероссийском форуме многодетных семей.

Сегодня в Омске открылся II Всероссийский форум многодетных семей, который собрал представителей из 15 регионов страны. В ходе мероприятия более 600 участников обсудили вопросы совершенствования системы продвижения традиционных семейных ценностей, духовно-нравственной защиты детей.

Губернатор Виталий Хоценко во вступительном слове анонсировал новые меры для поддержки таких семей.

– Президент подписал важный указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи и закрепляет определенные льготы. Кроме того, и мы со своей стороны за счет средств регионального бюджета в этом году предусмотрим дополнительные меры поддержки семей, в том числе многодетных, – сказал Хоценко.

При этом никакой конкретики по помощи семьям не прозвучало. 