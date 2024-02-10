Мэр Омска призвал уделить особое внимание междворовым и межквартальным проездам. Всем службам поставлена задача убрать снег и снежную кашу с улиц.
Мэр Омска Сергей Шелест провел срочное совещание по уборке снега. Такая оперативность вызвана очередным понижением температуры – снежная каша постепенно начала превращаться в лед и нервировать горожан.
Глава города поставил задачу Управлению дорожного хозяйства и благоустройства, управляющим компаниям и хозяйствующим субъектам убрать последствия осадков. Он опросил сделать акцент на уборке проездов.
– Дорожные службы продолжат работы по вывозу снега с дорог, а также устранению наледи. Особое внимание следует уделять междворовым и межквартальным проездам. Сегодня на их состояние особенно часто обращают внимание горожане. Напоминаю о личной ответственности всех руководителей коммунальных служб за качество и оперативность работы, – подчеркнул Сергей Шелест.
На дорогах города задействованы 122 единицы техники и 210 рабочих.