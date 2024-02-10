Часть украденных животных житель деревни Вперед продал разным людям. И лишь четверых особей он вернул хозяину.

Часть украденных животных житель деревни Вперед продал разным людям. И лишь четверых особей он вернул хозяину.

Следователи полиции Омского района раскрыли дерзкое ограбление баранов. С заявлением о краже из загона 27 баранов обратился руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Вперед.

Правоохранители осмотрели место происшествия, загон в 250 метрах от населенного пункта, в котором содержалась крупная отара овец. Оказалось, что количество животных никто не считал на протяжении полугода. Хозяин баранов оценил их стоимость в 405 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска обошли всех жителей деревни и вышли на 21-летнего сельчанина, который жил на одной улице с фермером. К тому же, владелец хозяйства неоднократно замечал молодого соседа у своего загона.

Юный любитель чужого не стал отпираться и признался во всем. Как оказалось, что животных он похищал по ночам, переводя в своей загон. Из 27 украденных баранов 14 он продал разным людям, 9 - употребил в пищу и лишь 4 вернул хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его расследование продолжается.