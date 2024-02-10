Водитель легкового автомобиля разгружал товар у магазина, и, сдавая назад, не заметил женщину с девочкой. Обе пострадавшие в больнице.

Водитель легкового автомобиля разгружал товар у магазина, и, сдавая назад, не заметил женщину с девочкой. Обе пострадавшие в больнице.

Вчера, в 15:30, стало известно о дорожно-транспортном происшествии с пешеходами в Калачинском районе Омской области. Информация поступила из районной больницы, куда попали пострадавшие, 41-летняя женщина и 8-летняя девочка.

Предварительно установлено, что в Калачинске 43-летний экспедитор на «Ладе гранте» после разгрузки товара отъезжал от магазина задним ходом и не заметил двух пешеходов. В итоге обе жительницы города оказались в больнице.

Окончательно обстоятельства и причины аварии будут выяснены в ходе проверки.