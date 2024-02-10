Машина забуксовала на льду. Трое крепких мужчин на остановке взяли ситуацию в свои руки, и вытолкали технику.

Машина забуксовала на льду. Трое крепких мужчин на остановке взяли ситуацию в свои руки, и вытолкали технику.

Вчера вечером, 9 февраля, на остановке магазин «Садко» произошел инцидент. Автобус №20 застрял на льду и не смог тронуться с места. Колеса машины пробуксовывали.

Тогда трое крепких мужчин, судя по всему, оказавшиеся в этот момент на остановке, спасли ситуацию. Как сообщает Om1.ru, они дружно вытолкали автобус. И он благополучно поехал в сторону центра Омска.

Это уже не первая подобная история в этом месте. Из-за неважной уборки снега ездить у магазина «Садко» проблематично.