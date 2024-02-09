В конце месяца могут возникать помехи в сигнале. В таком случае жителям региона советуют перезагрузку телевизора.

В конце месяца могут возникать помехи в сигнале. В таком случае жителям региона советуют перезагрузку телевизора.

С 22 февраля в Омской области снова могут возникнуть помехи в телерадиовещании. Причиной станет солнечная интерференция: излучение светила смешается с сигналом спутника, что создаст шум.

Помехи могут возникать с 11:44 до 12:41 ежедневно вплоть до 8 марта. В таком случае помочь может перезагрузка телевизора и приставки.

Отметим, что в феврале жителей Омской области ожидают кратковременные отключения телерадиосигнала из-за плановых профилактических работ. С ограничениями столкнутся жители Исилькуля – 13 февраля, Москаленок – 14 февраля, Новотроицка – 15 февраля и Новоцарицыно – 12 февраля.