Николай Феденко пропал еще в 1996 году. На тот момент ему было 32 года.

Николай Феденко пропал еще в 1996 году. На тот момент ему было 32 года.

В Омске ищут Николая Феденко. Мужчина пропал в городе еще в 1996 году. На тот момент ему было 32 года, сейчас пропавшему, если он жив, уже 60 лет. Сам он родом из деревни Шагарово Курской области. Сообщение о розыске мужчины появилось в социальных сетях от его родственников.

– Ищем брата. Последнее место жительства – Омск, улица Волочаевская, 13, квартира 2. Эти данные дала полиция при розыске, но его не нашли. Уехал в 1996 году в январе с Еленой Савельевой, проживал с ней по адресу Омск, улица 3-я Железнодорожная, 8, квартира 12, – написал автор поста.

Отметим, что за неполные 30 лет, с 1994 года, полицейские не нашли 335 пропавших людей. Только за прошлый год без вести пропавших оказалось 41 человек.