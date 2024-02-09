Омск-Информ
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·Общество

Это можно сделать самостоятельно в личном кабинете на сайте Единой карты.
В Единую карту омича интегрировали электронную транспортную карту регионального Минтруда. Это позволит льготникам, использовав все бесплатные поездки, с помощью той же карты оплачивать дополнительные.
Активировать новый функционал «Омки» можно в личном кабинете на сайте ekarta55.ru. При использовании Единой карты не придется предъявлять документ, удостоверяющий личность и право на льготу.
О том, что карту «Омка» хотят объединить с социальным проездным Минтруда, власти заговорили год назад. На доработку системы потребовалось 4,5 млн рублей.
·Общество

Это можно сделать самостоятельно в личном кабинете на сайте Единой карты.
В Единую карту омича интегрировали электронную транспортную карту регионального Минтруда. Это позволит льготникам, использовав все бесплатные поездки, с помощью той же карты оплачивать дополнительные.
Активировать новый функционал «Омки» можно в личном кабинете на сайте ekarta55.ru. При использовании Единой карты не придется предъявлять документ, удостоверяющий личность и право на льготу.
О том, что карту «Омка» хотят объединить с социальным проездным Минтруда, власти заговорили год назад. На доработку системы потребовалось 4,5 млн рублей.